為閃備審資料的麻煩 她一舉經繁星上國立科大

2019-04-25 13:35

［記者黃美珠／新埔報導］職校繁星放榜，天主教內思高工今年有7名應屆畢業生一舉搶上了國立科大！其中資訊科學生凌婉瑄直言，她是因為覺得準備書面審查資料麻煩，所以選擇更麻煩的路走！也就是拚上繁星！結果她3年高職求學生涯更加努力，不僅去年拿到了全國技藝競賽電腦修護組的「金手獎」，這次果然成為國立高雄科技大學電腦與通訊工程系錄取的「繁星」之1。

跟凌婉瑄有點英雄所見略同的該校機械系學生王至晟說，國中3年，為了學業有好的表現，父母要他去補習，但他心中當時沒有定見，表現不如預期。

到了內思高工，在機械系3年薰陶中，師長們總是一再強調「加工步驟要正確」。

升上高三，他找到了自己的人生方向，經與父母詳談後，也毅然重新開始補習人生，而且沒有1科不補！這聽起來雖然很「政治不正確」，但那是彌補以前「學習步驟」不正確、不確實，讓自己重新站穩腳步的方法。

補習課後，他每天念書念到凌晨2點過才休息，如今透過繁星被國立高雄科技大學機械與自動化工程系錄取，終於嚐到苦盡甘來的滋味。

回首過去，他覺得前述師長們「加工步驟要正確」的準則，其實就是做人、做事的最基本自我要求，不然就是在浪費材料和時間。

內思高工課程研發副校長彭仁台說，該校另外5名繁星上國立科大的是：同為資訊科的黃昀婕、鍾上雲一起錄取國立臺北護理健康大學資訊管理系，電子科賴哲弘錄取國立高雄科技大學微電子工程系。

也在全國技藝競賽中獲得優勝的資訊科江季倫被國立雲林科技大學資訊工程系錄取。多媒體科黃毓慈則上了國立台中科技大學的商業設計系。

他說，雖然在班上學習成績在前20％的學生就有資格爭取繁星，但真正能拚上自己理想學校的，卻必須3年期間，學習成績都穩定維持在班上「數一數二」，這是1個不容易的長期耕耘。

以凌婉瑄為例，乍聽她是為了閃避做備審資料的「麻煩」，但她卻一點也不投機，反而走上「更麻煩」、更辛苦的學習之路，值得肯定和喝采。

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