高雄空氣變好了？ 環團打臉：儀器老舊檢測失真

2019-04-25 13:02

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市環保局昨天宣稱，高市今年首季空氣品質良率首度突破5成，創下歷史紀錄，比去年同期增加超過一成，PM2.5平均測值也比去年低，南部反空污大聯盟則說，所謂高雄空氣改善一方面是靠氣候改變，另一方面則是儀器老舊檢測失真的假象！

環保局說，高市今年1至3月空氣品質改善，以PM2.5國家標準檢測方法監測的手動測站平均測值降至30.4微克/立方米，去年同期為32.7微克，空氣品質良率達54.4％，首度突破5成創紀錄，去年同期則為43.9％。

環保局稱，這是訂定燃燒設備加嚴標準，將燃煤的空污排放標準加嚴至與燃氣一致，今年更透過許可展延要求興達電廠冬季停機減煤，減少生煤使用101萬公噸。同時針對20家空污大戶，推動電力業再加嚴標準，比天然氣更高規格。

南部反空污大聯盟表示，因春夏風向改變，高雄市才有機會逐漸脫離空污高峰，而且，目前環保署南部地區的空品檢測站，多已進入需要更換的階段，新儀器已通過與手動監測比對規範相關測試，因此已更換新儀器之測站，不再經迴歸式校正。

去年底高雄的林園、橋頭站更換後，所檢測的空污數值都明顯偏高，一月份林園、橋頭監測站大幅增加31~55%，二月份平均增加25~56%。

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