演繹大自然聲音 日本知名和太鼓劇團台中演出 「山中的太鼓」

2019-04-25 12:21

〔記者張菁雅／台中報導〕日本知名和太鼓劇團「TAMAKKO-ZA」即將到台中中友百貨兒童劇場演出，曲目「山中的太鼓」，以太鼓搭配多種樂器，演奏出大自然中各種聲音。「山中的太鼓」今日起售票，主辦單位將自27日起贈票。

「山中的太鼓」曲目活潑逗趣，結合舞蹈、音樂、故事，適合親子共賞。TAMAKKO-ZA和太鼓劇團以太鼓搭配多種樂器，演奏出森林中小鳥、小豬、青蛙等多元樂聲，50分鐘的演出時間，共演奏8首曲目，開頭以輕鬆歡樂的音樂帶領觀眾進入太鼓的樂聲，結尾則以磅礡大氣的震撼演出呈現大自然的雄壯。

「山中的太鼓」兒童劇場將於5月23日至5月25日在中友百貨C棟13樓國際大廳演出，為吸引民眾觀賞，中友百貨27日起於館內贈票，消費滿額即可獲得入場券。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，該公司長年經營劇場，頗獲好評，春節期間的相聲劇場贏得滿堂彩，春季則以親子為主要客層，特別邀請TAMAKKO-ZA跨海來台獨家演出，為中部觀眾帶來4場寓教於樂的精彩表演。

另外，今年除了在中友百貨館內演出4場外，太鼓劇場首度移師到南投縣魚池鄉共好莊園，演出一場真正的「山中的太鼓」，讓觀眾親身體驗在大自然感受鼓聲與大地共鳴。

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