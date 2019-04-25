金門全島停電31分鐘 5起電梯停擺

2019-04-25 11:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門今天上午疑因塔山電廠機組跳脫，導致全島停電31分鐘，除離島小金門未受影響，大金門本島停電戶數達3達3569戶，由於停電正逢上班時間，發生5起電梯受困事件，消防局接獲通報協助6人脫困，未造成重大災情，台電金門區營業處表示，停電原因仍在調查中。

金門今天淩晨5時26分金城鎮就發生局部停電，約40分鐘後復電；8時56分發生全島大停電，離島小金門由於是獨立發電系統，未受影響，大金門3萬多戶全部「不來電」，民眾一度以為是台電近日公告進行的「計畫性停電」，經熱心民眾詢問，今晨停電是突發狀況。

金門進入霧季，全島停電，許多家戶除濕機、冷氣機均停擺，學校課堂一片漆黑，空氣頓時陷入悶熱，因正逢上班時間，也有忙著打卡的上班族，因此被「卡」住，消防局就接獲5起電梯受困案，經派員前往協助6人脫困。

台電公司金門區營業處表示，停電時間發生在8時56分，經派員搶修於9時27分全部復電，停電戶數為3萬3569戶，初步發現是塔山電廠機組跳脫，造成大金門地區全停電，配合發電機啟動，饋線陸續加載復電，詳細原因仍在詳查中。

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