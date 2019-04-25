一張圖秒懂！睡夢中「我們與神的距離」保命神器是‧‧‧

2019-04-25 12:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕住宅火災最怕發生在半夜，因為熟睡的警戒心最低，最容易造成傷亡，彰化縣消防局為了強力宣導住宅安裝火災警報器的重要性，由粉專小編手繪「我們與神的距離」，只要安裝保命神器的住警器，就可擁抱周公，遠離死神！

消防局災害預防科長蔡佳洲表示，深夜熟睡時段，嗅覺比較不靈敏，一旦發生住宅火災，可能無法在第一時間聞到濃煙味道，但熟睡時的聽覺反而比較敏銳，安裝住火器就可以及早發現，即時應變與逃生。

「我們與神的距離」手繪圖是科員溫佩蓉的神來之筆，溫佩蓉說，她想到現在最紅的夯劇是「我們與惡的距離」，頓時靈機一動，只要安裝住警器就是「我們與神的距離」，就算真的發生火災，住警器大響就可以吵醒睡夢中的人，能夠離死神遠遠的，還能在滅火之後，繼續擁抱周公。

消防局長蕭嘉政表示，今年度編列600萬元採購2萬多個住警器，將開放符合資格的住戶來提出「一戶一個」的申請，優先免費申請資格為弱勢族群與高危險場所，也就是是中低收入戶、獨居長者、身心障礙者等弱勢族群，以及鐵皮屋、30年以上老舊建物、木造建物、狹小巷弄建物、住宅式宮廟、資源回收用途的住宅、曾發生過火災事故者的住家。

縣府秘書長賴振溝指出，獨居長者、身心障礙者將由各地消防分隊到府安裝，讓民眾生命財產獲得最好的保護。

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