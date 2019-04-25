空屋多不需蓋公宅？ 住盟籲柯P勿開倒車

2019-04-25 10:19

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲公宅政策不斷修正，引發外界疑慮，日前於議會備詢時，更脫口「空屋多有何理由再蓋公宅」。社會住宅推動聯盟質疑，即便有空屋，人也未必住得進去，提醒柯「不可在興建公宅政策上大開倒車」。

住盟表示，多數房東因不想曝光租稅或有租屋歧視，不願出租給領取租金補貼者，或無意參與包租代管，且並非所有空屋都適合當作社會住宅，豈能僅以表面數字就說不蓋。

北市都發局長黃景茂前日受訪時指出，公宅政策將再納入租金補貼戶、包租代管戶以及國宅、中繼住宅、婦女中途之家、老人住戶等，總數4萬4700戶。住盟認為，多元供給是正確觀念，但考量台北高房價、社會住宅存量過低、租屋市場體質不良等問題，多元供給應以興建為主，租金補貼為輔，然而，市府曲解「多元供給」理念，過度誇大空屋轉社宅的可能性，將其作為棄守興建公宅的藉口，。

住盟強調，5萬戶公宅是柯當年提出的政見，呼籲萬萬不可在興建公宅上大開倒車。住盟還提議，依「開放政府、全民參與」原則，願由北市府指定時間、地點，就公宅問題公開辯論。

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