今高溫飆35度 明後兩天鋒面來襲、慎防劇烈天氣

2019-04-25 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕今天全台籠罩在暖氣團內，中午前後晴朗炎熱，高溫上看35、36度，氣象專家吳德榮表示，明後兩天受鋒面影響，大氣又趨不穩，有機會降下局部陣雨或雷雨，也有「極端天氣」發生之機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天全台籠罩於鋒面前的暖氣團中，再加上天氣晴朗、陽光加熱，中午前後紫外線強，提醒外出民眾注意防曬。此外，午後山區亦有短暫陣雨機率，台東縣南部因「過山沉降」作用，天氣更為乾熱。

吳德榮表示，明後兩天受鋒面影響，大氣又趨不穩，各地雲量增多，降雨機率亦隨之提高。他說，影響期間氣溫逐日略降，並有「中、小尺度天氣系統」發展的機率，可能導致劇烈天氣出現，提醒民眾應密切注意氣象局發布之相關警特報。

吳德榮指出，週日起至下週二（28至30日）鋒面遠離，天氣逐漸好轉，氣溫亦隨之回升，午後有局部降雨或雷雨機率，下週三（1日）受新一波鋒面影響，各地雲量再增，降雨機率也隨之提高。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/