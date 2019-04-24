食物中毒？大灣高中師生嘔吐腹瀉 衛生局採樣追查

2019-04-24 20:13

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局今天（24日）下午接獲永康區大灣高中通報，校內師生疑似發生食物中毒症狀，衛生局立即派員調查，經查，大灣高中4月23日有2325人食用公辦公營自製午餐，當晚7點起陸續有學生出現嘔吐、腹瀉症狀，部分伴有發燒，迄24日共有151人出現症狀，其中71名學生就醫後已返家休息。

衛生局已分別採檢4月23日午餐樣品及相關學生、廚工人體檢體，送衛生局檢驗中心檢驗，以釐清發生原因。若檢驗及調查結果證實是由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，近日南風吹拂天氣炎熱，易使微生物滋生而肇致食物中毒，學校應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保學生飲食安全，也籲請所有食品業者務必做好自主管理，如出現身體不適症狀，請勿從事食品接觸業務，並遵守預防食品中毒的5要原則：1.要洗手：調理食品前後需徹底洗淨雙手，有傷口要包紮、2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生、3.要生。熟食分開：處理生、熟食需使用不同器具，避免交叉污染、4.要徹底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌及病毒才容易被消滅、5.注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久，就能預防食物中毒發生。民眾如有食品安全衛生問題，可洽詢衛生局服務專線0800-285-000。

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