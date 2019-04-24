台南大灣高中疑似群聚感染 54班151師生嘔吐腹瀉

2019-04-24 19:41

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大灣高中今天上午有老師及學生陸續傳出嘔吐、腹瀉等症狀，人數多達151位師生，校方為避免群聚感染擴散的可能性，趕緊讓有症狀的學生返家休息，同時通報相關單位，而台南市衛生局也已到校採樣檢體完畢，結果預計一週內出爐，校方也著手校園全面消毒作業。

台南市教育局說，大灣高中全校教職員約2325人，傳出肚子疼、嘔吐、腹瀉等症狀學生共有146人、教職員5人，分散在54個班級，國中部平均每班1至2人，高中部則有3到4名學生，雖有71名學生就醫，但並無住院案例。

大灣高中校長楊力鈞說，目前嘔吐、腹瀉症狀原因尚未釐清，為避免擴大群聚傳染的可能性，除讓有症狀的學生返家休息，同時通報衛生局到校協助採樣檢驗，而全校班級教室也先進行消毒作業，後續會觀察學生的健康狀況。

衛生局今天已針對校園環境、水源及學生檢體進行採樣，結果預計一週內出爐，初步調查則發現23日有2325人食用公辦公營自製午餐，當晚7點起陸續有學生出現嘔吐、腹瀉症狀，部分伴有發燒，至24日共有151人出現症狀，其中71名學生就醫後已返家休息。教育局則呼籲，目前為腸胃型感冒好發時節，各校應向學生宣導常洗手，有疑似感冒症狀也要留意室內的通風，家長也要隨時注意孩童身體健康。

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