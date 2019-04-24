無限手套太神啦！鋼鐵人恐「賣輸」薩諾斯

2019-04-24 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕全球注目的《復仇者聯盟：終局之戰》今（24）日磅礡上映，帶動了周邊商品的買氣，有網購業者發現，大反派「薩諾斯」聲勢看漲，未來有可能超越人氣王「鋼鐵人」的商品買氣。

綜合媒體報導，每當有電影上市，正是刺激相關周邊商品買氣衝刺的開始。這次萬眾期待的《復仇者聯盟4》上映，討論熱度之高，連帶地又創下漫威周邊的銷售高峰。購物網站如東森購物、PChome網路商城等，相關銷售及搜尋量，至少都已成長1至6成。

據了解，漫威授權商品橫跨各大類，從基本的模型玩具，到電子3C、服飾穿搭配件、日常生活用品，琳瑯滿目。購物平台透露，所有周邊以英雄方的鋼鐵人、美國隊長最為熱門，從模型、3C配件到衣飾等皆為熱賣商品。

購物平台也補充道，大反派薩諾斯的銷售表現出乎意料，如以「無限手套」為設計的手電筒，或是要價約8千元的昂貴大模型，一週內也賣出不少，後勢看漲。

根據統計，「復仇者聯盟」、「Marvel（漫威）」等關鍵字，單週就上漲了5倍，也頻頻擠上熱銷排行榜；超商相關的集點禮品，銷量也大漲3倍之多。

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