苗縣3萬餘戶停電 竟是鳥類築巢掉落銅片造成

2019-04-24 19:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉23日下午出現大規模停電情形，由於正值下午，不少民眾正使用電器，但事發突然引起不少民眾不滿。台電統計，23日停電造成超過3萬戶停電，但原因竟疑似鳥類築巢掉落銅片造成變電所設備閃烙而停電，於苗栗縣也是首見。

台電苗栗區營業處則表示，關於突然停電原因，經查後是疑似通霄鎮霄南變電所的供電設備，因鳥類築巢時所銜銅絲，掉落於設備跳線上，並同時碰觸支持礙子發生閃烙因而停電，但台電於10分鐘內即緊急恢復供電。

台電苗栗區營業處指出，清查後除了通霄鎮、苑裡鎮，西湖鄉也是受害區域。苗栗區營業處指出，由於疑似鳥類築巢掉落銅片至變電所，剛好掉落於支持礙子上的狀況，相當罕見，苗栗縣也是第一次遇到，將會思考因應對策，以免因為天外掉下東西就造成跳電，影響大部分區域民眾用電穩定。

台電表示，停電原因並非外傳為通霄變電所變更機組導致用電量吃緊所致，台電苗栗區營業處表示，目前仍無法確定。

不過，22日通霄、苑裡地區也出現停電情況，加上23日的大規模停電，連續兩天跳電，引發民眾不滿。不少民眾紛紛反映，苑裡鎮內區、外區，以及通霄鎮數里都頻頻出現停電情形，影響民眾生活。

甚至有民眾痛批，突如其來的跳電很容易造成電器損壞，更有民眾擔心最近天氣才剛轉熱，就已經頻繁跳電，接下來夏天酷暑來臨，用電量應該繼續增加，但如此讓人意想不到的原因就造成跳電，台電應設法防範，否則民眾只能「挫咧等」。

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