科技校院繁星入學放榜 瑞芳高工出現首位女榜首

2019-04-24 17:48

〔記者林欣漢／新北報導〕108學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今天放榜，新北市瑞芳高工資訊科學生詹宜如，三年求學路上勤奮學習，考取多張證照，得獎無數，成績名列全國電機與電子群第一名，如願錄取國立台灣科技大學資訊工程系，也是瑞芳高工創校以來第一位科技繁星甄選女榜首。

「能徜徉在喜歡的資訊領域中學習、探索，就算辛苦也不覺得累。」詹宜如說，在瑞工三年的學習，很充實更充滿挑戰，雖然常常留到晚上9點才從學校離開，但覺得很值得，因為技職學校除了專業理論的學習，還有技術實作與實務練習，從程式設計到晶片開發，處處都有奧妙。

詹宜如未來志願想當工程師，她期許以高職三年的學習為根基，潛心學習大數據、人工智慧、機器人等領域，成為改變世界的力量，為社會服務。

教務主任林騰文說，宜如能榮登榜首並非僥倖，她三年間考取4張資、電類丙級證照，及2張乙級證照，通過全民英檢中級，並在10多項競賽獲獎，榮登榜首學校甚感光榮與開心，但並不意外，更希望以她的表現鼓勵學子，見賢思齊。

瑞芳高工校長顏龍源表示，工業類科學校常給人的刻板印象是理工不適合女孩子，宜如的表現恰好足以說明女生就讀工科，只要勤奮努力、踏實學習，表現依然傑出傲人，適性就學才是正確的法門。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/