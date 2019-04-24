天文觀測更簡單！宜蘭小學生設計出「自動尋星」APP

2019-04-24 16:59

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣萬富國小學生楊濬安、鐘子璿、李品寬、蕭曦恩，4人設計「自動尋星系統」，在手機APP輸入時間、日期等資料，即可透過裝置定位，用雷射標出星座位置，讓天文觀測變得更簡單，該套系統參加教育部舉辦的自造教育及創新科技實作競賽，獲得銀牌肯定。

楊濬安、鐘子璿、李品寬、蕭曦恩在校熱愛天文，常常跟著導師張芳銘「追星」；但有時若碰到天體亮度太低，無法確認是否找到對的星座，導致天文望遠鏡無法對準正確方向。

為此，4人在導師張芳銘、蕭向志指導下，自己動手設計「自動尋星系統」。楊濬安解釋，尋星系統分兩部分，天體赤經、赤緯的計算，是透過手機APP，另指引裝置則是利用伺服馬達、雷射筆以及電路擴充板，兩裝置用藍芽連線。

楊濬安說，只要將尋星系統對準北方，並在手機輸入日期、時間以及觀測星體，整套裝置就能運作計算，最後再用雷射筆標出天體位置。

雖然原理看似簡單，但設計APP程式卻讓4人吃足苦頭；楊濬安說，一開始只覺得做出成品很簡單，但光是程式的BUG，就要花很多時間處理，另外，手機與導航裝置的連線，也花了近1個月，才順利找到藍芽模組，解決兩者連線問題。

尋星裝置材料費粗估僅約2000元，4人測試時發現誤差僅5度以內，準確度高，包含日前首度公開的M87星系黑洞位置，也能透過該裝置進行導航指引。

楊濬安說，軟體已建置部分亮星的赤經、赤緯等基本資料，只要變更時間、日期等參數，就能透過公式換算，找到不同時間點的正確位置。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/