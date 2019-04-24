真豪氣！守護慢飛天使 彰化知名企業捐公益產品業績5成

2019-04-24 17:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉知名菇類製作企業蕈優生物科技公司，今日邀請13位伊甸彰化寶貝成長家園的慢飛天使，到其經營農場蘑菇部落進行菇類DIY活動，為支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，總經理方世文大氣宣布，即日起至實體門市與網路商城購買母親節公益產品，就提撥該產品販售金額50%幫助慢飛天使。

在台灣，每15位孩子就有一名發展遲緩兒，他們成長的關鍵，需要從小透過個專業資源協助，伊甸基金會投入早療服務25年，始終為籌備經費苦惱，近日透過埔心鄉長張乘瑜牽線，找到平時即積極投入弱勢團體幫助的方世文，雙方對公益理念一拍即合，今日舉行「魔菇愛慢飛，公益提撥捐」記者會，方世文更當場捐出2萬塊，藉此拋磚引玉，吸引更多人響應。

方世文說，10年前就曾跟伊甸結緣，辦理相關公益活動，今年再度合作，深感有緣，因此決定將每年母親節最熱賣的兩項產品「銀耳多醣綜合蔬果酵素」與「雪見玉露禮盒」，銷售金額50％作為公益提撥捐給伊甸基金會。

張乘瑜說，伊甸基金會長期幫助遲緩兒，他也是長期贊助者，母親節將近，號召當地業者一起響應做公益，沒想到業者一口氣提撥捐5成給伊甸，相當豪氣，平常辛苦媽媽們，最需要好好滋補一下身體，這兩款禮盒是最適合拿來當作母親節禮物，補氣又能做公益。

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