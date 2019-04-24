台南─北越河內新增包機航班 4/27首航

2019-04-24 16:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕越南出境旅遊商機近年來熱門，為開闢北越的旅遊市場，吸引北越遊客至南台灣團體旅遊或洽公探親，台南市觀光旅遊局積極爭取台南到河內的國際航班，4月27日將有包機首航。

除河內航線之外，台南市政府也正積極洽談泰國曼谷的旅遊包機計畫，預計在年底之前安排12次雙向旅遊包機，盼能為台南旅遊產業發展注入新客源與商機。

台南市觀光旅遊局表示，越南新成立的越竹航空公司初期將以旅遊包機方式試探台南、河內兩地旅遊市場水溫，包機首航4月27日，目前也在積極安排5月至今年底的14次雙向旅遊計畫包機，並視日後旅遊包機的市場反應決定國際定期航班。

觀光旅遊局長陳信安表示，河內為越南北部的重要城市，是相當有潛力的旅遊市場，北越下龍灣、陸龍灣等觀光景點也深受台灣人喜愛，若能促成台南-河內國際航線成為定期航班，有助開拓北越商務經濟合作，以及台南在中南半島國家的旅遊能見度。

這次包機首航越竹航空使用A320機型共195座位，預計4月27日下午2時20分抵達台南航空站，據越竹航空台灣總代理表示機位已在開航1個月前全數售罄，北越對南台灣旅遊熱度可見一斑。

觀旅局表示，台南─胡志明市航線於2016年6月開航時的搭乘率68.66％，之後逐步成長，最高峰2017年7月搭乘率91.8％，近兩年平均搭乘率約為85％左右，台南除了持續培訓機場旅遊服務中心越南語志工之外，也將結合旅遊業者參與越南國際旅展與交流論壇，此外更製作越語的觀光導覽文宣，並計畫培訓新住民旅遊導覽人員，打造完善的越南訪客旅遊配套措施。

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