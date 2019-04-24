無形文化遺產 巴西戰舞「卡波耶拉」週六高雄見

2019-04-24 15:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕以愛為名，為愛戰鬥的巴西戰舞「卡波耶拉」，本週六將於高雄上陣，將有台灣、日本、港澳等好手同場PK，以愛連結彼此。

兔兔熊翻滾教室的卡波耶拉指導老師廖荳荳說明，繼去年在大魯閣以瘋狂叢林為題，秀出源自巴西、融合藝術和武學的卡波耶拉舞台劇後，今年將於4月27日上午10點30分到中午12點，同樣在大魯閣草衙道1F草衙小劇場，舉辦年度檢定盛會，並於下午2點到4點同一地點推出名為「愛無國界」的展演演出。

廖荳荳指出，愛無國界舞碼眾多，結合巴西、日本風舞蹈，更把卡波耶拉與現代舞合二為一，邀請多位小舞者展現舞、武結合的高峰，還有來自日本、港澳等國好手一起PK，用愛連結國際。

來自日本金澤的卡波耶拉老師池崎雄一表示，去年活動讓他看到屬於台灣的熱情，那種來自現場親臨的感動遲遲無法忘記，所以今年再度受邀時馬上答應，非常期待這次的演出。

廖荳荳表示，卡波耶拉如同市長韓國瑜主張的愛與包容，在學習過程中，除了要懂得保護自己外，也要學會保護別人，是一種很適合大小朋友一起學的運動。

她說明卡波耶拉（巴西戰舞）源於巴西，在2014年被聯合國教科文組織列為是「巴西的無形文化遺產」，近年在台灣吹起運動風，卡波耶拉是其一，招牌動作包括倒立和迴旋踢等，是一項結合舞蹈、音樂、武術、文化的武藝，屬於介於藝術、武術間的獨特舞蹈，以不傷害對手為原則，伴隨音樂節奏，兩人一組，以時而起舞時而對打方式，結合側空翻、迴旋踢、倒立等武術動作。

練習這運動，只要著一般運動服即可，練習時通常是赤腳，搭配巴西鈴鼓和巴西弓弦琴等樂器。而檢定方式和跆拳道一樣，以腰帶顏色區分，以世界知名的卡波耶拉曼丁加體系來說，綠色是第一級，最高13級則是白色。

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