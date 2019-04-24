含能刺激生長激素、代謝成分 「四季春」找到新優勢

2019-04-24 15:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「四季春」是台灣廣泛種植且產量很大的茶樹品種，雖香氣十足卻因茶湯苦澀，以致價格低廉且多僅做罐裝茶飲及手搖茶原料；中興大學生物科技研究所教授曾志正費時5年，從廉價的茶葉中發現與青心烏龍相近的「茶肌素」，能刺激生長激素分泌及代謝，但價格只須青心烏龍的3分之1，透過熷茶技術有效消除苦澀味，茶湯變溫醇且茶肌素未減，有效提高四季春的經濟效益，更有助國內茶業產業升級。

曾志正團隊的研究4月獲國際期刊「食物生化期刊」（Journal of Food Biochemistry）選為期刊封面，將台灣四季春茶園的樣貌一併呈現在國際期刊。

研究國內茶葉成份近20年的曾志正觀察到屬烏龍茶種的四季春，比其他茶種耐寒且1年可採收6到7次，在台灣被廣泛種植產量極高，但四季春雖香氣十足，卻因有明顯苦澀味，已往多被視為低價茶，多用來做罐裝茶飲或手搖飲原料，民眾單獨買來品茗需求低。

曾志正指出，國人熟知的青心烏龍1年約可採收2到4次，但四季春一年最高可採收8次，產量大且品質穩定，多年來更發展出種茶、採茶、製茶與賣茶等成熟的專業分工產業鏈，具物美價廉的工業化規模。

曾志正考量國內茶葉面臨中國及東南亞茶挑戰與威脅日益嚴重，著手研究四季春的優勢，因團隊2014年曾在青心烏龍中找到並命名的茶飢素，想到四季春同是烏龍茶，投入成分研究，約在2、3年前終在四季春中發現結構極類似且試驗證實具有同樣的作用的茶肌素成分。

曾志正指出，當胃部排空有能量需求時，胃底基部細胞會分泌飢餓素，除負責傳遞飢餓訊息外，也管控生長激素的分泌，並調控體內代謝、能量平衡、記憶力、心血管與腸胃蠕動功能等重要生理功能；尤其已有不少研究發現，生長激素分泌量不足與人類老化的生理現象有密切關係。

曾志正經實驗證實，茶飢素分子可藉由仿效飢餓素，可誘導腦部釋放飢餓訊號，提高食欲也能刺激生長激素分泌，目前僅能推測茶飢素具有抗老化的養生保健功效。

曾志正說，同樣含茶肌素，四季春價格卻僅有青心烏龍3分之1，極具茶產業競爭力；但四季春雖香氣足，卻有苦澀度比青心烏龍茶明顯的缺點，因此飲品業者常靠添加糖來掩蓋苦澀口感，不符低糖、無糖的烏龍茶品養生趨勢。

曾志正又著手研究改善製程，透過反覆烘焙及陳放等熷茶技術，成功讓四季春的咖啡因及兒茶素含量均降到2成，有效去除苦澀味，轉化成溫醇口感，增加回甘度，並保留養生成分茶飢素。

曾志正說，除提昇品質外，因四季春具價格優勢，有助開發國外市場，更無償提供技術協助科技部產學技術聯盟合作計畫下成立的「台灣茶製程技術產學聯盟」成員相關製程技術，盼助國內茶產業升級更再創優勢。

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