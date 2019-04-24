427廢核遊行 民進黨號召國人參加

2019-04-24 15:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今邀請經濟部次長曾文生以「能源轉型」為題進行專案報告。民進黨發言人李晏榕會後轉述民進黨主席卓榮泰裁示表示，此刻民進黨有必要團結社會進步的力量，影響公民反核運動，號召更多支持改革的人，共同反對核電復辟，讓台灣轉型成功，邁向綠能大國。民進黨誠懇邀請全國同胞與我們一起站出來，參與4月27日廢核大遊行，來達到綠能減煤的重大目的與使命感。

民進黨中常會上週三決議籌組大隊參與由全國廢核行動平台舉行的反核台北場遊行，並由黨主席卓榮泰擔任大隊總領隊，推派桃園市長鄭文燦擔任副總領隊，民進黨秘書長羅文嘉擔任總指揮，並同時通知中執委，與台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市等縣市立委及地方黨部主委列隊民進黨領隊團，呼籲黨員踴躍參加遊行。

卓榮泰今裁示表示，打造一個安全、永續、繁榮的台灣，讓人民免於核災的恐懼，是民進黨堅定不移的價值。執政團隊上任以來，致力推動能源轉型，積極發展綠色能源。目的就是為了要擺脫對核能的依賴，實現非核家園，讓台灣接軌國際未來趨勢。

卓榮泰表示，推動能源轉型是國家百年大計，必須結合公民的力量，擴大社會的參與。面對核災風險、萬年核廢料及空污的困擾，台灣唯有全力發展綠能，以綠能取代核能，以綠能減少燃煤，才是正確的做法。

卓榮泰表示，但是，當前改革遭遇強大的阻力。我們都看到，核電及燃煤的既得利益全面反撲，阻礙綠能發展。以國民黨為首的擁核勢力，蜂擁群起，不但操弄輿論，還以誤導民眾的題目發動公投，表面上說要以核減煤，實際上卻是在提高核能及燃煤發電的比例。

卓榮泰表示，此刻民進黨有必要團結社會進步的力量，影響公民反核運動，號召更多支持改革的人，共同反對核電復辟，讓台灣轉型成功，邁向綠能大國。在這裡，我們誠懇邀請全國同胞與我們一起站出來，參與4月27日廢核大遊行，來達到綠能減煤的重大目的與使命感。

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