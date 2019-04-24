農業移工申請5月上路 洪慈庸召開說明會收集在地意見

2019-04-24 15:37

〔記者張軒哲／台中報導〕根據農委會調查農業缺工現況，中部缺工全台最嚴重！中央政府將開放外展機構申請聘用農業外籍移工，但後續地方執行及管理仍有疑慮。為了協助農友，立委洪慈庸在后里舉辦「農業外展服務說明會」，邀集中央、地方相關單位進行說明，並彙整在地農民團體意見，盼5月政策上路更完善。

「農業外展服務說明會」由洪慈庸召開，農委會執行秘書蔡佩君、輔導處農業人力辦技正王勝平、后里農會總幹事陳清琪、市議員王朝坤、農民團體及多位農友、地方鄉親共同參與，由農委會簡報「改善農業缺工策略與措施」說明業務內容，現場各方也提出意見進行討論。

洪慈庸指出，農業是台灣發展的重要產業之一，大台中有相當豐富的農業種類，但后里地區的年輕朋友大多在外地工作，在地務農者大多為高年齡長輩；根據農委會調查農業缺工現況，中部缺工比率達55%、南部缺工35%、北部和東部各5%，中部缺工全台最嚴重。服務處接獲農會及多位農民反映，農忙時期人力不及，尤其在地花農缺工問題嚴重。

洪慈庸表示，勞動部4月初已正式公告「外國人從事就業服務法第46條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」，預計5月初開始開放外展機構（農民團體）申請，而外展服務工作則仍待農委會公告評估辦法，在政策執行與管理層面仍有困難，盼藉由舉辦說明會，邀請中央、地方業務單位及農友提出意見，進一步跨單位討論協調、排解疑慮，讓未來政策上路後執行成果更完善，並請農委會評估比照酪農自聘的可能性。

現場多位農民反映，希望可開放外籍移工假日合法打工，以解決缺工問題。針對試辦聘用農業外籍移工的地方需求，洪慈庸現場也表示，缺工是長久以來的問題，農委會應協助農民解決問題，若後續農業外籍移工人員仍有不足情況，將會持續溝通、爭取合理名額，滿足地方農產業運作需求。

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