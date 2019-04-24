南科考古館力拼下半年開館 全票票價只要80元

2019-04-24 13:29

〔記者萬于甄／台南報導〕國立臺灣史前博物館南科考古館去年12月底開始試營運，目前以免門票方式，已開放讓一般民眾前往參觀，同時提供館方意見回饋，提升服務品質，南科考古館表示，預計今年下半年正式開館營運，未來全票票價為80元，希望帶給民眾不同的感受。

南科考古館自2014年動工興建，斥資約15億，期間歷經台南大地震、豪雨風災等，耗時約4年時間，去年底順利試營運，目前雖以主動邀請相關團體單位參訪，但外型彷彿巨大黑盒子的建物，聳立在南科園區內，讓不少民眾相當期待正式開館。

南科考古館表示，現階段全力準備開館事宜，力拼今年下半年正式開館，未來正式營運收費全票為80元、團體票60元、優待票50元，另，65歲以上長者、6歲以下兒童、身障及陪同人士、志願服務夥伴等為免費入館。

南科考古館提到，目前試營運期間持續免費，下個月預計配合518國際博物館日及台南博物館節，5月20至24日將推出學習單抽獎活動，包含彩繪陶偶、馬克杯、限量版一卡通等各項好禮，歡迎大家一同到訪參加。

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