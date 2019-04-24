金城武樹、金城武大道 台中烏日：不必到台東 這裡就有

2019-04-24 12:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台東有聞名全國的金城武大道，台中烏日也有金城武大道。

台東池上鄉有一條田園小路，因拍攝伯朗咖啡而聞名，之後因長榮航空請顏值高金城武騎自行車在伯朗大道上，且在一棵樹下喝茶，而聲名大噪，因此伯朗大道又稱金城武大道，金城武所坐的樹被稱為金城武樹。

金城武大道帶動了當地的觀光產業，到處都有單車，承租給民眾，讓民眾可比照金城武在田野間騎單車，並且在樹下打卡。

而此一聞名全國的「金城武大道」及「金城武樹」竟然在台中烏日的學田里出現，一樣有一處田園小路，一樣有一棵樹，場景竟跟金城武大道一樣。

學田里有一大片的稻田，每年的過年前都，也就是稻作結束時，烏日區農會會灑蘿蔔及波斯菊的種子，舉辦拔蘿蔔的活動，而活動結束後，便重新整理進行春耕，而此時學田里正是一片綠色稻田。

因學田里的稻田面積相當廣，為方便農民進出，稻田間都有一個車道寬的小路，最近就有一位學田里外飄的青年，在返鄉後走在田間小路，竟然發現自己的家鄉，竟有一處田園大道跟台東的金城武大道一模一樣，甚至還有一株樹矗立在田園小路的旁，便在PO上群組中。

學田里長劉枝銓表示，學田里的金城武大道早已存在，是因為有人把照片po到line的群組，大家才發現，他會向公所建議，在進入此大道的各入口處，設道路指示牌，讓民眾知道如可進入。

學田社區發展協會理事林孟玉表示，學田里有如此的景色，應該讓更多人知道，但因為目前沒有指示牌，附近也沒有自行車承租店，將會先建議公所，先立指示牌，讓欣賞金城武大道的民眾，可以到烏日學田里來體會，不必跑到台東去。

林孟玉表示，民眾可以從學田路312巷或者331號的對面巷口進入，約1、2百公尺再左轉往前走就可看到，因只有一個車道寬，民眾開車要小心，若從學田路331號走進去約2、30分鐘。

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