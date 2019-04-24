1個半月雨勢 寶二水庫已達滿水位

2019-04-24 08:32

［記者黃美珠、蔡孟尚／新竹報導］經濟部水利署北區水資源局副局長張庭華今天一早對新竹鄉親宣布1個好消息，那就是我們的寶二水庫今天滿水位啦！

張庭華說，最近這1個半月，受惠於大陸南方雲系東移之賜，新竹地區從3月6日以來就雨量豐沛，替寶二水庫取水口上坪堰上游集水區帶來充沛的水源，而該局也積極取水，以致於寶二水庫到今（24）日已經達到了滿水位，有效蓄水量是3147萬噸。

此外，寶山水庫方面，滿水位141.6公尺高，有效蓄水量504萬噸。今天早上水位141.01公尺，蓄水量是470萬噸，蓄水率93.3％。

張庭華說，今年一開年新竹的水情就拉警報，3月6日寶二水庫水位一度跌到只有125.6公尺高，蓄水量599萬噸、蓄水率只剩下19％，創下寶二水庫營運以來最低紀錄，水情燈號因此亮起綠燈。

所幸次日、3月7日以後開始陸續天降甘霖，上坪堰上游集水區累積降雨量達550毫米，水情因此獲得紓解，新竹地區的水情燈號也因此逐漸從綠轉藍，到了4月19日終於顯示正常，到今（24）日一早寶二水庫水位更攀升到滿水位、150公尺高，水位回升24.4公尺。

不過張庭華提醒民眾，儘管寶二水庫目前的有效蓄水量是3147萬噸，依現況推估到6月底前，民生和工業用水暫時應不虞匱乏，但即將進入1期稻作結穗用水的高峰期，大家仍應節約用水。

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