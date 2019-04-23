桃機飽和！林佳龍：北中南機場輔助 打造台灣為「世界島」

2019-04-23 21:23

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣拚觀光，但桃園機場容量早已飽和，第三航廈也遲遲無法開工。交通部長林佳龍今天說，桃機進行總體檢，近期將對外公布，台灣機場政策也要檢視，國際上旅運量超過5000萬的機場，鄰近也都有其他機場，過去所有航班集中於桃機，值得檢討，將台灣打造為全球的「世界島」。

林佳龍說，桃機面臨諸多問題，已進行總體檢，結果將對外公布，台灣整體機場政策也要檢視，過去將所有航班集中於桃機，值得檢討，國際上每個旅運量超過5000萬的機場，鄰近地區都有其他機場輔助，桃機突破5000萬已可預見，應有北、中、南機場輔助。

他說，目前僅以回應式的方式提供服務，但應該要有長期規劃。台灣作為地球村的世界島，國際往來旅客只會增加，過去太保守，等建設完成馬上又不夠用，政府應有更長遠的規劃，短期先解決常發生的問題、中期往智慧機場努力，長遠航空政策也應該要檢視。

交通部政次黃玉霖說，桃機第三航廈主體工程近期將重新上網公告招標，目前則針對跑道、滑行道、給水、用電等問題，討論改善方案，目前正進行補強。

交通部次長祁文中說，機場交通包含空側、路側、聯外交通等，目前航機兩航廈僅有3700萬人次容量，仰賴應變措施，服務水準則在國際上有不錯的成績。

祁文中說，第三航廈主體工程多次流標，目前分為土建、機電標，目標於9月開工，符合當初預估。總體檢部分包含滑行道、水電系統，目前看到的是事故個案分析，但交通部希望把所有問題，包括可能發生的問題都要通盤提出，希望下禮拜有完整資料、開第二次會。

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