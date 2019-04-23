台東25年沒游泳金牌！東海國中徐芳澄全中運已奪3金

2019-04-23 20:16

〔記者黃明堂／台東報導〕一吐25年悶氣！在高雄市舉行的108年全國中等學校運動會，代表台東縣出賽、目前就讀東海國中國三的徐芳澄，今天在國女組200公尺自由式以2分08秒19成績，再為台東游出一面金牌，累計個人在本次賽會已拿下3金，令台東泳界相當振奮。

台東縣府教育處表示，台東縣至今共計獲得11金、9銀及13銅，共計33面獎牌的成績，其中東海國中徐芳澄已分別在國女200公尺蝶式、400公尺自由式及今天的200公尺自由式項目，為台東游泳比賽奪得3面金牌，實在是相當不簡單。

台東縣代表隊獲得金牌項目有高男組舉重81公斤級台東高中陳享瑜（總和286kg金牌。挺舉166kg打破全國青年最高記錄165kg）、國女組200公尺蝶式東海國中徐芳澄、國女組400公尺自由式東海國中徐芳澄、高男組射擊10公尺空氣手槍個人賽台東體中陳勳賢、國男組田徑跳遠東大體中黃逸承、國男組柔道第五級東大體中黃智堯、國女組柔道第一級東大體中耿雅苓、國男組柔道第三級東大體中黃立帆、國女組柔道第九級卑南國中王桀曦、高中組射擊10公尺空氣手槍男女混合賽（楊美芳、楊宗諭）、國女組游泳200公尺自由式決賽東海國中徐芳澄。

教育處指出，台東縣已經連續25年游泳項目金牌荒，近年來游泳委員會進行改組，一些過去為台東奪金的年輕老師，積極由基層國小開始一步步慢慢訓練，現已看到成果，例如奪3金的徐芳澄，就是在其任教仁愛國小組長的爸爸徐嘉良督促下練習，而徐嘉良老師過去也是台東相當知名「徐家班」成員之一，台東體育界人士也相信未來台東游泳會「再現風華」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/