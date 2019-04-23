狂犬疫苗須每年打 北市議員要求動保處向中央反映3年打1次

2019-04-23 17:14

〔記者楊心慧／台北報導〕飼主每年需替毛小孩注射狂犬病疫苗，違者最高可處15萬，但過去發生不少犬貓注射後引發嚴重過敏及誘發腫瘤的致命情事，台北市議員楊靜宇在議會質詢時指出，市面上狂犬疫苗效期為3年，飼主不需要每年讓家中犬貓施打狂犬疫苗，希望動保處能改為3年注射一次，並與中央研商修法，讓犬貓性命安全更能獲得保障。

依據《動物傳染病防治條例》規定，飼主應每年為家中犬貓施打狂犬病疫苗，違反規定者可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

楊靜宇指出，雖然施打狂犬病疫苗發生問題的比率低，但一旦發生，嚴重可致命，過去在臨床上也遇到過犬貓施打狂犬疫苗不到6個月就走的情形，不少飼主也向他反映不希望讓毛小孩置在危險中。

楊靜宇表示，市面上的狂犬疫苗效期都是3年，沒必要每年都讓犬貓施打狂犬疫苗，但動保處卻強制要求飼主每年都要為家中寵物注射狂犬疫苗，違者將開罰，他認為是跟不上疫苗療效的落伍作為，除了惹民怨之外，還會害犬貓的性命，希望動保處和中央研究修法，將狂犬疫苗改為3年施打一次。

北市動保處長宋念潔表示，由於法規規定每年須施打，動保處依法執行，不過目前主要以勸導的方式為主，將會向中央反映修法。

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