拗消防員到花博救護站值班 台中市府：預算用罄才要求支援

2019-04-23 20:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博恐以虧損作收，消防人員家屬爆料，市長盧秀燕為了減少花博虧損大黑洞，竟拗上百名消防人員到花博園區輪值醫護工作！爆料一出網友大酸「消防員就自己吞了吧 說不定草包的票你也有份」、「葉毓蘭出來罵一下啊！ 喔 是kmt的喔？」；市府回應，花博預算去年就幾乎用罄，藉以填補人力短缺。

消防人員家屬爆料指出，盧市長上任後，花博要免費，大約是從今年2月開始，市府就讓標到救護站的童綜合醫院，不用再派員工到花博園區，改拗消防員支援救護站。爆料內容表示，一線消防員有勤務與業務工作，抽人力支援花博救護站，省護理師和救護車司機的錢，真的很不尊重專業。

該爆料被「盧秀燕秀下限」粉絲專頁分享後，網友狂酸「這隻燕子沒什麼料，搭便車選上的」、「自己選的自己承擔 唉三小」、「搞免費才有錢坑啦XDD」、「納稅錢爽爽開支票 再來壓榨基層真行」、「花博免費 結果是全民繳600稅金讓台中人免費看 笑死」。

對此，市府回應，后里、外埔、豐原三園區遊客眾多，各類型緊急案件及緊急救護量超過現有緊急救護能量，消防局編列預算辦理高級救護技術員救護訓練，培訓新進高級救護技術員，加上外勤單位既有高級救護技術員，分梯次到園區醫療中心，協助衛生局執行緊急傷病患現場處置與後送勤務，保障市民及參觀民眾人身安全。

請消防人員支援救護的主因，係花博預算去年就幾乎用罄，出現人力短缺，因此在有限的預算底下，懇請消防人員支援救護站，市府非常感謝消防局同仁支援，也會研擬給予支援同仁的鼓勵及福利。消防局也表示，支援部分並不會影響消防救援能量，請不用擔心。

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