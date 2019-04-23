回收廢電池 統一、全家超商0.5公斤折抵消費11元

2019-04-23 16:56

〔記者劉力仁／台北報導〕為鼓勵全民回收廢乾電池，環保署結合統一超商及全家便利商店，自4月29日起至5月12日止辦理「電池便利收 消費折抵多」活動，民眾持廢乾電池至全國統一超商及全家便利商店門市回收，每0.5公斤廢乾電池可折抵消費11元，做環保還有好康。

環保署副署長蔡鴻德表示，台灣一年回收4000噸廢電池，回收率約49%，還有進步空間，環保署舉辦廢乾電池回收限期消費折抵加碼活動，民眾持廢乾電池到統一超商、全家超商各門市做回收非常方便，平時廢乾電池折抵消費服務，統一超商為0.5公斤8元，全家便利商店0.5公斤10元，為配合環保署限期宣導加碼活動，自4月29日起至5月12日止，0.5公斤廢乾電池一律可折抵11元當次消費。活動期間將運用販售點電子海報，以及業者官網、App/LINE、臉書公告，及店內收銀機、電視播放活動訊息等宣傳。

蔡鴻德表示，除了便利商店，還有其他的回收管道如清潔隊資源回收車、社區/村里資收站、回收商及其他販售乾電池的販售點等，民眾都可以多加利用，共同為環境盡一份心力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/