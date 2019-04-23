農委會與業者合作 桃機設特區行銷台灣「農村好物」

2019-04-23 16:23

〔記者姚介修／桃園機場報導〕新東陽為讓台灣道地美食傳遞到世界各國，特別與農委會合作，在桃園機場一期航廈設立「農村好物」特區，以希望展現質樸、安心健康的台灣產品，成為旅客在旅途中的零嘴與送禮的新選擇。

今天啓用儀式特別有行政院農業委員會水土保持局與新東陽行銷推廣台灣優質的「農村好物」，今天與新東陽攜手合作，讓「農村好物」品質能邁向國際展售舞台。

行政院農業委員會水土保持局副局長林長立表示，農委會為推動農村社區產業發展及農村社區活化再生，多年來辦理「農村好物選拔活動」，尋找足以代表農村社區且具發展潛力的產品，以做為農村社區產業表率，也希望讓國內外旅客在「農村好物專區」內都能找到台灣的好味道。

農村好物中包括在地好米、小卷米粉、花生、薯片、芒果乾等30多項農村好物，其中有不少來自於全國各大農會所推出的產品；產品並經過精緻的商品包裝設計，更具質感。

新東陽也指出，入選為「農村好物」，必須要嚴格把關農村商品品質，商品須為合法的加工場域生產，並且符合食品衛生法規檢驗與完整食品包裝標示，展現實在質樸、安心健康的品牌，讓「農村好物」成為旅途中零嘴與送禮的新選擇。

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