來向豬母娘娘求姻緣 5/4圓緣情訂井仔腳

2019-04-23 15:57

［記者王涵平／台南報導］北門區井仔腳豬母廟（鎮海將軍廟），奉祀全台唯一的「豬母娘娘」，雲嘉南管理處5月4日舉辦牽紅線活動， 安排參與者向豬母娘娘求姻緣，留下難忘美好的回憶及找到屬於自己的幸福。

雲嘉南濱海國家風景區管理處結合南市台灣婚慶文化協會舉辦「戀戀鹽田牽紅線、圓緣情訂井仔腳」活動，今日在井仔腳興安宮廟前召開記者會。北門區長陳秀嫣希望更多青年朋友來找豬母娘娘牽紅色求到好姻緣，也希望大家可以多來北門旅遊了解在地產業。

雲嘉南管理處長徐振能表示，台灣好行西濱快線預計6月份開始營運，屆時會停靠井仔腳鹽田站，讓民眾可直接搭車來體驗傳統曬鹽、挑鹽、收鹽的樂趣。

此次活動配對成功者，將贈南投住宿券及亞果遊艇俱樂部精品獎等豐富獎品，並特別加碼抽獎經典飯店總統套房、主題套房住宿券，而配對成功並踏入禮堂者加碼，將致贈香港來回機票、華聲婚禮樂團、婚紗攝影優惠券。

南市台灣婚慶文化協會理事長蕭守惠表示，歡慶豬母娘娘聖誕並請豬母娘娘帶給大家好姻緣，以新創意深化井仔腳瓦盤鹽田老文化的記憶，帶動地方觀光、民俗文化及人文生態等，在2019金豬年讓井仔腳瓦盤鹽田成為另類的文化風情代表。

報名截止日4月30日，活動相關訊息及報名專線：06-3587266（台南市台灣婚慶文化協會 蕭理事長）、06-7235090（台南市異業交流協會 戴理事長）。

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