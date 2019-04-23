泰山小姐弟悲劇 家庭教育中心：沒有癥兆沒有異常最危險

2019-04-23 15:16

〔記者林曉雲／台北報導〕兒虐案頻傳，21日再發生泰山小姐弟命案悲劇，讓國人痛心。立法院今天通過家庭教育法修法，將增加各縣市家庭教育中心的社工等專業人員，3年內達2分之1。新北市家庭教育中心主任曹孝元直言，新北市有400萬人口，家庭教育中心只有12名工作人員，幸好還有100多位志工，泰山小姐弟的個案並未進入家庭教育中心，沒有癥兆也沒有異常最危險，社政單位評估暫時無風險的個案，家庭教育中心希望補破網，能與學校老師合作加強預防和救援。

終身教育司副司長顏寶月表示，家庭教育法修正草案於去年12月送立法院審議，修法有四項重點：一是提升專業人力，使各縣市家庭教育中心具有家庭教育專業及社會工作相關專業人員增加占比，修法後3年內能達總人員2分之1以上，而推展家庭教育中心的人員及學校教師，每年應接受家庭教育專業研習。其次修法強化整合資源，各級家庭教育諮詢委員會由首長擔任主委，加強整合相關機關、單位與法人團體協力合作，以新生兒父母、小一新生註冊、結婚登記、離婚登記和出生登記為主要服務項目。

至於有家庭教育需求的家庭，顏寶月表示，經社政評估與轉介機制，與各縣市家庭教育中心、學校、社區網絡資源聯繫及串連，盼及時提供適切資源與轉介服務的援手，預防家庭問題的發生，發揮社會安全網絡的效能。

發生不幸的家庭慘案，教育部希望藉家庭教育法修法，使家庭教育預防功能的法制基礎更完善，經費及專業人力逐年增加，連結警政、社政、民政、戶政及衛政單位，使社會安全網更綿密。

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