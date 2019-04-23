基市推組織改造 新成立觀光暨城市行銷處

2019-04-23 15:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今天表示，因應市政建設及整體業務發展，將修改基隆市政府組織自治條例，將交通旅遊處的觀光業務與行政處新聞科業務，整併成立「觀光暨城市行銷處」，行政處則與研考處則整併為「綜合發展處」，將送市議會審議，通過後再選擇適當時間公布施行。

基隆市長林右昌表示，這幾年來陸續整併兵役科及區公所兵役課、裁撤市公車修車廠、原社會處長青身障福利科切分為老人福利科、身障福利科，以及工務處新設公園管理科，3月起改隸都市發展處等，都是為了因應新的業務需求，讓市府在運作上更有效率。

林右昌說，為因應未來市政業務推動的需要，交通旅遊處的觀光業務與行政處新聞科業務，將整併成立「觀光暨城市行銷處」，交旅處更名為「交通處」，專注交通相關業務，行政處則與研考處，整併為「綜合發展處」，其他各局處則會視科室職掌業務與組織名稱，在下階段進行調整。

林右昌說，這些年來有的局處業務增加很多，當然要補充人力，有的局處的人力、分科現在不一定合時宜，也要與時俱進，因應時事及市民需求進行調整，做人力最有效的配置與運用，避免勞逸不均。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/