524同婚上路 北市府宣布即日起受理同婚「預約」

2019-04-23 14:06

〔記者蔡思培／台北報導〕「司法院釋字第748號解釋施行法」規定，年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，將在5月24日上路。北市民政局今宣布，即日起開始受理電話、現場預約5月24日同性婚姻登記。

民政局表示，為因應524同性婚姻合法化登記首日，北市各戶所已妥善規劃人力因應並準備就緒，並特別訂定各區戶政事務所同婚作業機制因應。即日起開始受理電話及現場預約524同婚登記，讓期盼在524當日成婚的同性新人朋友能完成登記。

524當天的服務時間是上午8點30分至夜上8點止，只要在服務時間內至北市各區戶政事務所者，都會將全數完成受理登記、並核發身分證及戶口名簿。若當事人設籍於外縣市，也可利用下午5點30分至8點的夜間延長上班時間到戶所申請。

民政局表示，台北市一直積極營造友善同志環境，雖然同婚登記作業規範涉及中央內政部權責，但北市會在內政部制定公布後，儘速完成北市戶政同仁教育訓練並熟悉登記作業。

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