太臭啦！屏東監獄與黑板樹群為鄰 花期飽受臭味「酷刑」

2019-04-23 09:44

〔記者李立法／屏東報導〕收容超過2500人的屏東監獄，與縣內黑板樹群密度最高的屏東運動公園為鄰，每到花期，整座黑板樹林散發出濃烈辛辣的刺鼻味，讓人徹夜難眠。

屏東縣立運動公園遍植黑板樹，形成屏東最具代表性的黑板樹綠色隧道，因材質鬆軟，禁不起強風吹襲，每當颱風過後，公園內外滿目瘡痍，善後工作勞民傷財，與公園一牆之隔的屏東監獄也遭殃。

獄方表示，監獄牆外是兩排高大黑板樹，時常要擔心被強風吹斷樹枝造成牆內建築或設備損壞，每年將近1個月開花期，常散發出陣陣刺鼻臭味，因樹群龐大，夜間臭味尤其強烈，讓人難以入眠。

附近的竹田鄉民表示，11至12月黑板樹花期除了產生異味，也會飄散大量棉絮，容易引起體質過敏的民眾不適，建議公園管理單位分階段汰換公園內數以百計的黑板樹，近年來，公園內流浪狗數量相當多，危及民眾安全，應一併處理。

屏東縣體育發展中心主任李達平表示，縣府為配合政府長照計畫，將佔地超過20公頃的屏東縣立運動公園規劃為健康醫療園區，準備進行整體開發，黑板樹與野狗擾民的問題可望在1、2年後獲得改善。

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