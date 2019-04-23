家暴童年、打工渡日青少年…他以學校第一名錄取高雄科大

2019-04-23 06:54

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣國立蘇澳海事輪機科學生劉昱彤，走過三餐不繼悲慘童年，13歲離家後以工換宿半工半讀，他咬緊牙關撐下來，最近以北部海事學校第一名成績，錄取國立高雄科技大學輪機工程系，用堅強毅力開啟人生的另一扇窗。

19歲的劉昱彤，小時候父母感情不睦，長期籠罩在家暴陰影，小學三年級時雙親離異，跟著媽媽生活，母親長期待業經濟困窘，他一天只吃學校營養午餐，其他時間餓肚子，曾因細故被罰跪到天亮，童年回憶不堪回首。

就讀國一那年，劉昱彤離家出外獨居，下課後到牛排店、燒臘店打工，店家供宿給予微薄薪資，他為了三餐，重心擺在打工，以致荒廢課業，國中畢業時，英文只會26個字母，全校600名學生，學業成績排名590名之後。

原本渾渾噩噩的劉昱彤，考上蘇海輪機科才找到興趣，慢慢考出好成績，拿到不少獎助學金，加上持續打工賺錢，生活回到正軌，他此時領悟到，求學是脫貧的捷徑，考量英語為將來航海必備能力，利用課餘學英文，現在已經可以和外國人溝通。

蘇海求學期間，劉昱彤脫胎換骨，不僅課業成績名列前茅，並考取甲級手工電焊證照、錄取高雄科大，以不服輸毅力扭轉人生道路，他的勵志故事，讓校長洪重賢與學校師生津津樂道，宜蘭在地的葛瑪蘭客運公司也大受感動，安排假日工讀，鼓勵奮發向上。

劉昱彤小四便受洗成為虔誠基督徒，憶起困頓童年歲月，選擇樂觀面對，認為是上帝對他的試煉，更加深信「當上帝關起了一扇門，必會再為你開啟另一扇窗」，他樂於分享自己的故事，鼓舞有同樣遭遇的人不要輕言放棄。

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