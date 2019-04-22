過境鳥「新樂園」！歷年首見 高屏溪口淤積到可通行

2019-04-22 20:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區高屏溪出海口大片灘地尚未清淤，加上進入魚汛，4公頃大灘地成了過境鳥「大餐廳」，「鷗科家族」更是大噴發，林園愛鄉協會理事長陳俊強說，曾單日有上千隻黑腹燕鷗造訪，且鷗科種類繁多，盛況歷年首見。

林園區汕尾漁港外、林園大排出海口，淤積出一大片約4公頃廣大淺灘地，退潮時可以讓人行走，彷彿是暫時性濕地，也成了過境鳥天堂，灘地上最近陸續出現珍稀唐白鷺、保育類鳳頭燕鷗、小燕鷗等現身。

陳俊強表示，今年也第一次發現有鷗嘴燕鷗、裡海燕鷗過境，當地生態攝影師周火盛說，紅嘴鷗、紅燕鷗也成群出現，每遇假日吸引拍鳥愛好者十幾支攝影「大砲」排列，汕尾漁港熱鬧滾滾。

鷗科家族數量也非常多，單日有上千隻黑腹燕鷗湧進灘地，平日也有2、300隻，陳俊強指出，黑腹燕鷗以往都從屏東大鵬灣過境，自從蚵架拆除後都是當天離開，今年則往高屏溪口集中。黑腹燕鷗進食時不怕人，人類甚至可以逼近到3、5公尺內就近觀賞。

陳俊強指出，目前正進入魚汛，高屏溪口赤尾青、鰻線（鰻科魚苗）、各種小魚大量聚集，加上日前大雨，高屏溪水比較混濁，而從汕尾漁港流出的水乾淨，魚群、蝦群趨向乾淨水域群聚，成了過境鳥的「大餐廳」。

汕尾漁港內淤積灘地則成了招潮蟹、彈塗魚棲地，同樣爆量，陳俊強說，偶見鷗科會飛進漁港內覓食，畫面難得一見。陳俊強表示，目前進入鷗科過境高峰期，預計4月底結束，鳳頭燕鷗則可停留至6、7月。

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