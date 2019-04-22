迎媽祖遶境 北港農工藝閣花車幸福號亮相

2019-04-22 15:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕配合北港朝天宮迎媽祖活動，北港農工學生破天荒以「藝起反毒、閣外幸福」為主題，設計出一輛藝閣花車「幸福號」，進行一場在地文化深入體驗的新世代反毒活動。

「三月瘋媽祖」，其中北港迎媽祖是一年一度臺灣重要的宗教盛事，北港農工推動健康校園宣導反毒、拒毒，校方與雲林縣政府、雲林縣警局、北港警分局、雲林縣學生校外生活輔導會、雲林縣北港溪人文關懷協會共襄盛舉。

雲林縣副縣長謝淑亞今天也到場主持藝閣花車幸福號的點燈，並為反毒大使授證，崇德國中管樂隊、北港高中反毒話劇演出，寓教於樂，全場HIGH到不行。

北港農工校長廖宏瑩指出，該校幸福號藝閣花車以西遊記「孫悟空棒打蜘蛛精」為題材，宣傳反毒及防制藥物濫用，還拍攝花車主題介紹微電影，農場經營科、畜產保健科、綜合職能科、機械科、微電腦修護班等職業類科都展現平日所學，用心準備各項美味佳餚及反毒文創作品和大家分享，歡迎大家一起來。

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