整個貓空一台都沒有！議員質疑北市直飲台分布不均

2019-04-22 15:31

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲在上任後力推直飲台，目前捷運站、學校、公園共有600多座台直飲台。不過議員卻質疑，北市直飲台量雖多，分布卻不平均，像是大安森林公園中南段、台科大等地幾乎都沒有直飲台，整個貓空更一台都沒有。北水處表示會再檢討。

北水處在柯文哲任內花2900多萬、建置329座直飲台，現在北市共有600多座直飲台，數量比前市長郝龍斌時期成長許多。不過民進黨北市議員王閔生卻質疑，北市直飲台分布不均。他舉例，大安森林公園這麼大，卻只有北段有直飲台，中段、南段都沒有，青年公園6座直飲台也是集中西南側。此外，台大、台科大也幾乎沒有直飲台，整個貓空更是完全沒有直飲台。

北水處處長陳錦祥表示，大安森林公園中段、南段沒有直飲台是因為靠北段有較多管線設置，青年公園6座直飲台集中西南側，也是管線問題，如果管線拉太長，水滯留在內較難管理。陳錦祥說，會設法在鄰近道路設置，而貓空站辦公室有飲水機，至於是否可以裝直飲台，會再跟捷運站討論。

王閔生也提到，飲水機有冰溫熱三種功能，一台要價僅需2.5萬元，但直飲台設置經費卻高達9萬元，兩者價差大，北水處打算改成開放各機關申請直飲台，怎麼可能會有機關願意。

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