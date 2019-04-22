寵兒無極限 最小的藝閣車現身囉！

2019-04-22 15:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港朝天宮迎媽祖一直是臺灣重要的宗教盛事，真人藝閣更是全台唯一，工藝師吳登興今年特別為7個月大的兒子量身打造也是全國唯一的藝閣娃娃車，明天將參與遶境，歡迎大家共襄盛舉。

北港朝天宮迎媽祖將從明天展開遶境，其中有列臺灣三大炮之一的「虎爺吃炮」，還有最富有地方特色的「真人藝閣花車」。

雲林北港德義堂燈藝館第5代傳人吳登興，從小就感受到北港人對媽祖遶境的虔誠與熱情，如今身為人父的他自稱「寵兒無極限」，特別利用2星期為兒子打造一輛專屬的藝閣車。

精通傳統武術、鑼鼓、陣頭和製作獅頭、舞龍舞獅、花燈等工藝的吳登興，初為人父的他，雖然兒子只有7個月大，但他就是希望讓兒子環境在媽祖的庇護之中，於是手工打造就輛藝閣娃娃車，雖然只有一般娃娃車大小，是縮小版的藝閣車，但不論是燈光、或是藝閣所需要的一切工藝全部應有盡有，明天也會參與媽祖遶境，讓媽祖陪伴他的寶貝兒子平安長大。

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