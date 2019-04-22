媽祖將路過 這20幾年的釘子戶同意拆除了…

2019-04-22 13:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「攏是為著媽祖」！延宕20幾年斗南鎮文安路一家釘子戶因是共有土地遲遲未能拆除，面對六房媽祖將在下個月從虎尾過爐到斗南股，經由媽祖熱心信徒及地方各界努力協調，地主終於同意拆除，雲林縣長張麗善今天專程到場指示工程單位趕工。

斗南鎮文安路20幾年前就完成拓寬，卻因中間一家釘子戶沒有拆除，造成路頭路尾都是12米寬，中間路段卻不到5米寬，居民出入相當不便卻因地主不同意拆除，一籌莫展。

有鑑於今年六房媽祖將在下個月從虎尾股大庄紅壇過爐到斗南股新厝寮紅壇，該處為必經之地，為讓媽祖過爐能過通行無阻，六房媽祖熱心信徒張清川透過雲林縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛等人積極與地主協調。

經過有心人士奔波數月，加上斗南股新厝寮紅壇即將在5月19日舉辦六房媽過爐，終於取得地主同意拆除釘子戶同意書，蔡東富今天緊急連絡張麗善場勘，希望趕在六房媽過爐前完成拆屋及路面拓寬工程，大伙兒說雖然不是媽祖託夢，張清川強調，攏是為著媽祖啦！

張麗善表示，六房媽過爐雲林縣政府已公告登錄為無形文化資產，並經文化部審定為「國家重要民俗」，當場指示雲林縣府工務處長汪令堯配合地方需求加速辦理，讓今年六房媽過爐盡善盡美。

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