高度達70公尺 中市中科路斜張橋主塔成形

2019-04-22 12:42

〔記者張菁雅／台中報導〕為銜接西屯區中科路及水湳經貿園區，改善國道1號中清交流道附近交通，台中市政府採豎琴式斜張橋設計，推動「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」。建設局表示，該工程最重要的斜張橋主塔垂直高度約70公尺，預計5月中旬完成鋼構雛形，接續安裝跨台74線鋼樑及吊索，逐步打造水湳新地標。

建設局表示，水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程，西起中科園區內的中科路，往東高架跨越80公尺寬的環中路地下道後，進入水湳經貿園區40M-11計畫道路，總長度552公尺，工程經費約9億362萬元。工程透過空中匝道立體交叉，將車輛分流，並採斜張橋設計，橋樑構造有如豎琴，完工後將可改善環中路、黎明路及中清路口交通壅塞問題。

建設局長陳大田表示，最重要的斜張橋鋼構主塔共分8層昇層節塊，垂直高度達70公尺，今年1月起陸續施作，目前正進行第4昇層的節塊吊裝及銲接作業，預計5月中完成主塔鋼構雛形，接續推動跨台74鋼樑及吊索安裝工程。

陳大田也說，為利工程作業及安全，施工團隊採用高規格的圓盤系統式外圍施工架，並採用500噸級吊車吊裝同步作業；另外，鋼構節塊採螺栓及高空銲接作業接合，為爭取作業時間，每日出工人數達40餘人，並於上午7時前進駐工地，在兼顧品質與效率下加速施工。

目前民眾行經台74線快速道路，已可看見斜張橋高聳的主塔逐漸成形，建設局指出，整體橋樑工程預計今年11月底完工，未來搭配夜間LED投光燈，將成為水湳地區新地標，展現台中新城市意象。

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