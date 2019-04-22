140餘年保安宮有雙虎爺 將重修展現清代磚牆

2019-04-22 07:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市下灰磘四甲保安宮已有140餘年歷史，廟內有一對少見的站姿虎爺，表情生動，廟體結構也少有變動，近年來朴子推動文化保存，廟方決定向嘉義縣政府申請「私有老建築保存再生計畫」補助進行整修，也預定將廟牆後來補上的抿石子、水泥等拆除，露出清代時的斗砌磚牆，讓民眾參訪時能更瞭解老廟宇的歷史。

下灰磘四甲保安宮位於朴子市中正路老街，朴子日新文化協會理事長陳俊哲說，經考證日治時期資料及訪談，保安宮是由朴子四甲街下灰窯居民共同奉祀，供奉「朱、林、金」3位王爺，內有信徒於清光緒戊子年（公元1888年）所贈的匾額，上刻「神光顯耀」，而嘉義廳寺廟取調書記載還有光緒甲申年的案桌。

陳俊哲說，廟宇內彩繪是彩繪師陳長庚以手指按捺顏料所繪成，而一般廟宇內的虎爺大多是一尊，而保安宮內則是一對大型站姿虎爺，較為少見，廟體磚牆是清代的斗砌磚牆，以石灰做黏著劑。

保安宮廟體靠道路一側過去曾用許多水泥等補強，另一側則可見原有斗砌磚牆形式，近年來文化保存意識提升，保安宮主委陳俊生等計畫整修，要將過去添加的建材在不影響結構安全下拆除，讓清代舊有的廟體重現。

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