KYMCO戰盃設計大獎揭曉 明志科大陳致帆奪金獎

2019-04-21 23:29

〔記者張忠義／高雄報導〕光陽工業股份有限公司舉辦第八屆「新世代電能車體驗」設計大獎今晚揭曉，獲得20萬元首獎的是明志科技大學陳致帆設計的「Shuttle Motor」，三輪模式並掛載擔架的電動救護先驅車，解決傳統救護車輛受地形與路況限制，而影響救援的時效。

光陽工業股份有限公司自2011年起舉辦「KYMCO設計挑戰盃」競賽活動，提供青年學子展現自我、匯集凝聚新創意的舞台，面對環境變遷與低碳生活的挑戰，宣告「電動化交通」時代的到來，此次競賽以「新世代電能車體驗設計」為主題。

本次得獎作品分別為：金獎--明志科技大學工業設計系陳致帆設計之「Shuttle Motor」（指導老師李鍇朮），可從單輪模式展開成三輪模式並掛載擔架的電動救護先驅車，解決傳統救護車輛受地形與路況限制常影響救援之時效；其亦可掛載於傳統救護車後方或配置於大型會場、校園或體育場館、購物中心等場所，因應各式短距的緊急救護需求。

銀獎--佛光大學產品與媒體設計學系李世晨、鄭韶揅設計FGW（指導老師林志冠）將載具結合運動及社交，交通工具在下班後轉變為飛輪運動器材，並配合VR技術輔助提供社交環境與運動情境體驗。同時運動過程更能回充給載具進行充電。

銅獎--南臺科技大學創新產品設計系、洪愷駿.劉桂茹、林君霏、史淯晴、莊晨設計之「Mount+Aid」（指導老師陳亞麟），以越野機車較不受地形與氣候限制的優勢，整合急救擔架設計，在接收到受困者求救訊號後，能立即出動救援團隊，提供山難受困者物資補給，並及時將受傷的受困者運送就醫，提高山難救援效率與傷患獲救機率。

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