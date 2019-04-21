金門千人剝蚵體驗 剝免錢統統帶回家

2019-04-21 22:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「蚵出金寧、麥向幸福」108年金寧鄉石蚵小麥文化季今天進入尾聲，重頭戲之1，為緬懷先祖以蚵養鄉、討海人精神的「千人剝蚵體驗」果然超過主辦單位預期，有約1200人進場，手起刀落，動作迅速，戰地兒女用俐落的身手，向世人證明戰火餘生下的庶民印記。

古寧頭村民倚海為生，用石板立於海邊的「蚵田」，有別於台灣本島大部分的吊掛式養蚵，石蚵小而精實，別有一番滋味，當地婦女每於村落剖蚵、閒話家常，又是一隅農村風情，這也是金寧鄉公所彰顯地方傳承數百年石蚵文化而舉辦「剝蚵體驗」的由來；繼昨天180人同場較勁的剝蚵大賽，今天登場的1000人剝蚵體驗，更具地方特色。

金寧鄉長楊忠俊說，剝蚵體驗以北山出海口石蚵田為背景，呈現海島「討海人」特性，展現「石蚵產業」文化資源得以善用，價值不墜、永續經營。

主辦單位找來每塊長約120公分、共275塊工程用的棧板，一一相連、重疊，在海邊舖陳約500公尺，時間一到，一袋袋石蚵堆上棧板，1200位「選手」立刻施展熟練刀技，幾乎清一色戴了防曬、防雨帽子，手起刀落之間，不到半小時，就累積接近2斤石蚵的實力。

到場為鄉親加油打氣的縣長楊鎮浯小試身手，他說，別看小小的擔蚵，若不是常常付出勞力，光是把兩擔石蚵從蚵田挑上岸都很費力氣。1名李姓阿嬤，不忘昨天參加剝蚵大賽太緊張，表現失常，旁人聊天問起，說剝蚵開心就好、歡喜就好。

一如往年，主辦單位讓參與剝蚵體驗的鄉親剝個過癮，剝多少統統免費帶回家，今年準備六千公斤的石蚵，最後一「蚵」都不剩。

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