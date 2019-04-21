泰山小姊弟陳屍家中 師訝異：父親承諾6月一起校外教學

2019-04-21 22:52

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市年僅7歲的男童與10歲的姐姐，因父母離異，平時個別由父、母親照顧，但小姊弟今天晚間卻被發現陳屍在父親於泰山區住處，父親目前下落不明，涉有重嫌。女童的老師透露，昨天才和女童母親傳LINE聊女童的近況，女童母親還表示和女童父親的互動改善，6月會一起參加女童的校外教學，如今發生憾事，令人非常意外和不捨。

新北市家暴防治中心主任許芝綺說，經過初步調查，沒有任何婚姻暴力、家庭暴力或兒少保護通報紀錄，

小姊弟的父母去年離異，和父親住的男童留在泰山區就讀國小1年級，而和媽媽住的姐姐去年則從泰山轉學到三重讀國小3年級。小姊弟就讀的兩間學校分別表示上週五到校情形正常，明天將啟動悲傷輔導機制。

男童的老師透露，男童在校表現正常，學業表現和人際都沒有問題，男童父母雖然離異，但都很關心男童在校的生活，因此傳出憾事，非常意外。

女童的老師說，姊姊在校課業、人際關係沒有問題，只是可能因為轉學到新環境，較為害羞安靜。女童的母親也因離婚，特別請教師多關心女兒，老師也未曾見過女童的父親。

老師更透露，昨天才和女童的母親傳LINE聊女童的近況，前幾天母親還主動告知和女童父親的互動改善，更預告父親6月會一起參加女童的校外教學，如今發生憾事，女童父親還下落不明，令人相當訝異。

新北市政府教育局表示，明天學校將針對班級學生進行班級輔導，教育局已指派學生輔導諮商中心督導與學校社工師，學校心理師與學校組成輔導團隊到校提供協助。

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