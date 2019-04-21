考生注意！彰化5大書院即日起免費送智慧筆組

2019-04-21 20:53

〔記者湯世名／彰化報導〕考季到了，彰化縣道東文教協會今天在和美鎮道東書院舉辦考生祈福活動，數百名考生齊聚，由縣長王惠美為學子點燈祈福，並帶領考生穿越魁星門，致贈智慧筆組，期許考生們考場順利、金榜題名，文化局也從即日起在道東、白沙（彰化孔子廟），文開、興賢、螺青（北斗奠安宮）昔日5大書院，備有智慧筆組，提供考生免費索取，索完為止。

王惠美表示，俗諺「有燒香有保庇」，考季即將來臨，這次在道東書院透過莊嚴隆重的祭祀，祈求彰化縣的考生都能夠金榜題名、心想事成，並且在考場上能靜下心來好好發揮平時應有的水準，期望考生在考場上能順心如意。

王惠美說，道東書院是彰化縣5大書院之一，是國定古蹟，也是和美地區非常重要的文教區，未來縣府也會與和美鎮公所主動做連結，讓和美地區能有更舒適的環境，提供給學子與鄉親一個文教休閒的空間。縣府會用心讓彰化永續發展，包括在教育方面連結人工智慧AI的推廣及實施英語教學，讓孩子更國際化，能與世界接軌。

和美鎮長阮厚爵則表示，考生祈福活動歷經多年，相信經過祈福儀式及神明加持，考生能在一個平心靜氣、不恐懼、沒有壓力的心情下將平常努力的結果發揮出來，讓考生的成績能夠金榜題名。

道東書院是昔日彰化縣5大書院之一，祭祀朱文公神位及魁星神像，地方俗稱「文祠」，曾於921地震時受損，經彰化縣政府修復古蹟本體建築後，由全國第2位獲得「雙認證」的人間國寶鹿港雕刻大師李秉圭雕塑魁星神像供奉，給予書院的新生命，是國定二級古蹟。

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