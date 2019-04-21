巧合？彰濱回收場大火 議員批太扯：空品監測站正在維修

2019-04-21 23:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰濱工業區線西區一處資源回收場，今天下午近4點許發生大火，黑色濃煙直竄雲霄，遠在15公里外的彰化市都看得到，由於火勢燃燒猛烈，短時間仍然無法控制，黑煙帶來了髒空氣，彰化縣議員吳韋達踢爆，環保局官網空氣品質監測站資料，線西檢測站竟然出現「設備維護」的字樣，讓人看了傻眼，直批「太扯！」

物理博士吳韋達長期研究關注彰化縣的空氣品質，與台灣空氣健康行動聯盟共同關心空氣污染對人體健康的危害，今天下午線西資源回收場驚傳火警事件後，他就在臉書PO「緊急！」訊息，提醒線西工業區附近民眾進行室內避難，關緊門窗，要民眾不要現場湊熱鬧。

吳韋達並揭露火警轄區的線西監測站儀器竟然出現設備維護中的窘局，民眾看不到當地即時空氣品質指標，引發網友熱議，就有網友回應說，「剛好就維護？」

對此，環保局副局長林孟弘說，依照空氣污染防制法規定，納入空污法列管的相關業者，應在事故發生啟動緊急應變措施，最慢在1個小時內通報主管機關環保局，未依法通報，環保局將對業者開罰10萬元。

空氣品質科長尤鴻昌表示，空氣品質監測站系統由環保署架設處理，環保署定期進行設備維護，何時維護官網監測站系統會顯示「設備維護」的字樣，火災突發，儀器剛好巧合維護中，環保局在火警第一時間，已立刻出動移動式監測車前往火災下風處監測空氣品質的狀況。

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