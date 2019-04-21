大甲媽首次駐轎南港 打卡就送壓轎金

2019-04-21 18:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕想要鑽大甲媽祖鑾轎？來台北市南港區玉成新創中心就可以。台中大甲媽祖遶境活動首次北巡駐駕，即起至4月30日，玉成新創中心推出「大甲媽祖北巡駐駕（大甲媽祖光影展）系列活動」，結合多媒體互動科技裝置，讓民眾體驗身歷其境的進香繞境氛圍。現場還開放「稜轎腳」求平安，打卡就送壓轎金，4月28日將舉辦擲筊大賽，有機會獲得8萬8888元獎金。

今年4月27日（農曆3月23日）為媽祖誕辰，市長柯文哲今天獲邀擔任主祭官，提前替媽祖祝壽，並在現場發送平安蛋跟壓轎金給民眾。他致詞表示，在傳統的信仰上，加上現代化的藝術以及傳統的元素，會更加活潑也會走得更長遠。會後受訪被問到參拜時跟媽祖說了啥，柯僅笑笑說，「就是很單純的參拜。」

由於鴻海董事長郭台銘日前稱是媽祖托夢要他出來選總統，讓「媽祖」成政壇近期熱門話題，主辦單位總經理許良源致詞特別強調，媽祖沒有黨籍、沒有顏色，面對所有人都是一致、公平的慈悲，沒有分貴賤的，只要是能幫台灣做事情，是好的人才，相信媽祖都會保佑。

「媽祖光影展」以數位光影科技，呈現「從民女到天后：天妃顯聖錄」、「陣頭大解析：陣頭民俗藝術」、「媽祖聖像光雕：媽祖祖廟聖像巡禮」、「閩南廟宇之多少：廟宇藝術文化」、「敕封天后志：天妃到天后」等五大主題，透過多媒體科技裝置，打造身歷其境的進香繞境氛圍。

主辦單位表示，「稜轎腳」為大甲媽祖遶境亮點之一，因此在會場規劃「稜轎腳」活動，且在媽祖指示下，周一至週五下午2時至3點、晚上8時到9時，開放寵物稜轎腳，全家一起保平安。

除了打卡送壓轎金，至會場拜拜的民眾只要擲筊三個聖杯，就可以拿媽祖發財金。4月28日將舉辦「八路財神擲筊大賽」，憑現場購買福袋發票收據就可登記參加，有機會有機會獲得8萬8888元獎金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/