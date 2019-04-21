減塑觀念紮根學童 《玩具復活節》玩趣小琉球

2019-04-21 20:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕《玩具復活節》從2016年開始持續全台趴趴走，「玩具環島」的模式每年陪伴上萬名親子度過精采的假日時光，今天則是來到屏東，並首度「玩趣」縣內唯一離島小琉球，島上近年深受海漂垃圾的困擾，學童看到用廢棄的塑膠玩具及電子玩具再創生的玩具，和島上近期推倡的減塑概念是不謀而合，直呼「好有創意！」。

由《台灣玩具圖書館協會》及《TOYOTA》共同發起的「玩具愛分享之《玩具復活節》」，今年共15場巡迴活動，第5場「玩具fun童年，幸福趣琉球」今天來到屏東縣內唯一離島小琉球，並在琉球國小內舉辦二手玩具的闖關活動，吸引近50名學子、家長及義工共度美好假日時光。

活動運用各個年代的「童玩」佈置出闖關活動，像是懷舊的彈珠台、釣酒瓶、劍玉，以及利用棄置的塑膠玩具及電子玩具創意再生的機器人保齡球、跳青蛙等，再到現代推廣的環保木育玩具如平衡木、抽抽樂等，小朋友見到廢棄玩具能有如此巧思，是讓他們大開眼界，大呼「太神奇！」。

接著手作課程由老師指導利用簡單的錫箔紙、彈珠和瓶瓶罐罐，做出讓大小朋友都驚呼連連的跳寶玩具。現場並擺設上百件回收整理過後的二手玩具與環保木育玩具讓小朋友們自由探索，整場活動不但與親子同樂，也玩出「環保」及「分享」的精神。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳表示，玩具圖書館協會和TOYOTA合作過去3年來，已經回收超過100噸的二手玩具，除循環再利用，更希望能在全國的巡迴中，讓所有人認識不同玩具美好，把愛物惜物、創造與分享的觀念深植學童的心，感謝屏東縣政府教育處、屏東縣琉球鄉公所、高雄玩具物藏館、琉球國小、全德國小、天南國小、白沙國小及琉球國中攜手，完全是琉球總動員前來共襄盛舉這場親子盛會，也為親子帶來更多歡樂。

該協會指出，2019年玩具復活節活動期間從4月4日的兒童節玩到6月2日的國際兒童月，接下來要巡迴高雄、台南、雲林、嘉義、南投、台中、苗栗、彰化、新竹、桃園等地區，相關訊息可上台灣玩具圖書館網站《http://www.tw-toylibrary.org/》或TOYOTA玩具愛分享活動網站《http://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/》查詢。

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