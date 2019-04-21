921大地震晃眼20年 組合屋居民再聚首話家常

2019-04-21 16:20

〔記者佟振國／南投報導〕921大地震今年屆滿20年，可還記得南投重災區讓災民擋風遮雨、度過艱辛重建期的組合屋？慈濟基金會草屯聯絡處今天特別舉辦「走過20，你好嗎？」大愛村住民感恩茶會，邀請當時的住民聚首話家常，分享走過傷痛迎向未來的歷程，氣氛超溫馨。

1999年9月21日凌晨1時47分，是個令台灣許多民眾永生難忘的時間，規模7.3的百年大震震央就在南投，一陣天搖地動，房屋瞬間倒塌，許多家庭因此面臨天人永隔、無家可歸之痛。

災後全台慈濟志工湧至南投，協助賑災後勤及周邊援助工作，為了在最短時間內安頓受災民眾，回歸正常生活，慈濟基金會、志工在南投、集集、埔里、國姓、草屯等鄉鎮市搭建12處、1170戶大愛組合屋，其中草屯太平路與富林路口的組合屋就有150戶。

隨著災後重建逐漸完成，921震災重建暫行條例2006年廢止，臨時性的組合屋也陸續拆除，今年921大地震屆滿20年，慈濟草屯聯絡處特別舉辦「走過20，你好嗎？」活動，邀請大愛組合屋的住民聚首話家常。

當時搭建組合屋需要土地，時任草屯鎮中山里長簡煥基則是無償提供私人土地，讓組合屋工程順利推動，今天他也到場話當年；大愛村管委會第一屆主委顧錦銘，原住在虎山路的大廈，因地震倒塌，正當全家為棲身之所發愁，還好慈濟的組合屋成為他們全家最好的庇護所。

當年組合屋不僅擋風遮雨，還有圖書室提供住民心靈精神慰藉，時任圖書室館長的志工施美吟，住家全倒，感謝慈濟伸援手，讓他們能重新積極面對艱鉅重建工作。

慈濟基金會表示，震災一晃眼就是20年，災後慈濟人及社區志工陪伴重建區民眾一同走過淚水與歡笑，透過這次聚會彼此話當年，也讓慈濟人再次送上一份深深的祝福。

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