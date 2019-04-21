安定蘆筍盛產 批發價每公斤破百元

2019-04-21 14:09

〔記者萬于甄／台南報導〕蘆筍來了！安定為台南蘆筍主要種植地區，近年來除因農村人口老化、曾文溪畔滯洪池整建外，長達3個月辛苦彎腰採收蘆筍的工作，也影響種植面積，但為讓農民收成有好的銷售通路，安定農會近年除將農產銷往台北市場外，也與許多餐廳合作，讓安定蘆筍仍有一定的需求量。

安定區農會指出，今年全區蘆筍種植面積近20公頃，種植蘆筍的農民約30人，近期蘆筍進入盛產期，每天都有農民將包裝好的蘆筍送至農會，統一運往台北市場銷售，近日每公斤批發價約達145元，價格還算不錯。

農會表示，蘆筍雖收益好，但農民每逢採收期清晨3點多就必須到田裡採收，採收的過程也需長時間彎腰，採收完則需進行篩選及去尾，依大小分級，忙起來7、8個小時跑不掉，而採收期長達3個月，相當辛苦累人，間接影響農友種植意願。

不過，安定農會為替農民開拓穩定的銷售通路與價格，近年開始輔導安全用藥，並與全台各地農會、農訓協會、餐廳等合作，至少超過10個單位每年會固定向安定農會購買蘆筍，加上共同運銷銷往台北市場，安定蘆筍仍維持一定的需求量，因此銷售價格相當穩定。

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